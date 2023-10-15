Авария с участием двух автомобилей произошла на Профсоюзной улице в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Столкновение двух автомобилей произошло на Профсоюзной улице, в районе дома 118, в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что одна машина из-за этого въехала в столб. Оперативные службы города работают на месте ДТП.

В сообщении уточнили, что движение в районе происшествия не затруднено. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.

Ранее на внешней стороне 99-го километра МКАД автомобиль въехал в стоящую на дороге машину и пешехода, который находился около нее. В связи с аварией движение в этом районе было затруднено.

До этого машина врезалась в остановку общественного транспорта в Барнауле в Алтайском крае. По предварительной информации, пострадали шесть человек.

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