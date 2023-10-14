На МКАД автомобиль въехал в стоящую на дороге машину и пешехода около нее

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне 99-го километра МКАД автомобиль въехал в стоящую на дороге машину и пешехода, который находился около нее. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Устанавливаются обстоятельства ДТП, а также подробная информация о пострадавших. В связи с аварией движение в этом районе затруднено.

Ранее в Дептрансе сообщили , что на внутренней стороне МСД, в районе дома 29 по шоссе Энтузиастов, произошло столкновение нескольких автомобилей.

До этого на внутренней стороне 48-го километра МКАД, в районе развязки с Боровским шоссе, автомобиль врезался в стоящую на дороге машину. Некоторое время движение на этом участке было затруднено, однако на данный момент его уже восстановили.