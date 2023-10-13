Автомобиль въехал в остановку в Барнауле

Фото: телеграм-канал Amic.ru/Екатерина Смолихина

Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Барнауле в Алтайском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что ДТП произошло на проспекте Строителей. По предварительной информации, пострадали шесть человек.

В ГУ МВД по Алтайскому краю уточнили, что, предварительно, из-за инцидента скончался мужчина 1955 года рождения.

Ранее авария с участием машины скорой помощи произошла на Рублевском шоссе в Москве. Предварительно, обошлось без пострадавших.

До этого шесть человек оказались в больнице в результате аварии с участием маршрутки в Ульяновске. Уточнялось, что произошло столкновение микроавтобуса и кроссовера.

Два автомобиля столкнулись на 99-м км МКАД