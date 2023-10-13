13 октября, 14:23Происшествия
Автомобиль въехал в остановку в Барнауле
Фото: телеграм-канал Amic.ru/Екатерина Смолихина
Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Барнауле в Алтайском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что ДТП произошло на проспекте Строителей. По предварительной информации, пострадали шесть человек.
В ГУ МВД по Алтайскому краю уточнили, что, предварительно, из-за инцидента скончался мужчина 1955 года рождения.
Ранее авария с участием машины скорой помощи произошла на Рублевском шоссе в Москве. Предварительно, обошлось без пострадавших.
До этого шесть человек оказались в больнице в результате аварии с участием маршрутки в Ульяновске. Уточнялось, что произошло столкновение микроавтобуса и кроссовера.
Два автомобиля столкнулись на 99-м км МКАД
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