Шесть человек пострадали в результате ДТП с маршруткой в Ульяновске

Фото: ТАСС/Владимир Баранов

Шесть человек оказались в больнице в результате аварии с участием маршрутки в Ульяновске. О дорожном происшествии рассказали в силовых структурах.

Там уточнили, что произошло столкновение микроавтобуса и кроссовера.

"Шесть человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в том числе с черепно-мозговыми травмами", – передает РИА Новости сообщение источника.

В официальном телеграм-канале УМВД РФ по Ульяновской области сообщили, что авария произошла из-за того, что водитель автобуса не рассчитал безопасную дистанцию.

В свою очередь, региональная прокуратура в своем аккаунте заявила о начале проверки по данному инциденту.

Ранее в Москве произошло ДТП на улице Лазо. 20-летний водитель каршеринга не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего врезался в столб, затем в дерево и забор.

В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка, ее здоровью причинен тяжкий вред. Она госпитализирована.



ДТП произошло на Южнобутовской улице в Москве