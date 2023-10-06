06 октября, 23:00Происшествия
Шесть человек пострадали в результате ДТП с маршруткой в Ульяновске
Фото: ТАСС/Владимир Баранов
Шесть человек оказались в больнице в результате аварии с участием маршрутки в Ульяновске. О дорожном происшествии рассказали в силовых структурах.
Там уточнили, что произошло столкновение микроавтобуса и кроссовера.
"Шесть человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в том числе с черепно-мозговыми травмами", – передает РИА Новости сообщение источника.
В официальном телеграм-канале УМВД РФ по Ульяновской области сообщили, что авария произошла из-за того, что водитель автобуса не рассчитал безопасную дистанцию.
В свою очередь, региональная прокуратура в своем аккаунте заявила о начале проверки по данному инциденту.
Ранее в Москве произошло ДТП на улице Лазо. 20-летний водитель каршеринга не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего врезался в столб, затем в дерево и забор.
В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка, ее здоровью причинен тяжкий вред. Она госпитализирована.
ДТП произошло на Южнобутовской улице в Москве
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