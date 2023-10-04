Автомобиль загорелся на Большой Академической улице в Москве

Фото: телеграм-канал "ЧП / Москва"

Автомобиль загорелся на Большой Академической улице в районе дома 6, корпуса 1, в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что движение в районе происшествия затруднено, водителям посоветовали выбирать пути объезда.

В сообщении уточнили, что оперативные городские службы работают на месте, обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.

Ранее машина загорелась недалеко от торгового центра Columbus на Варшавском шоссе в Москве. По словам очевидцев, автомобиль выгорел полностью.

До этого три припаркованных автомобиля загорелись на Рублевском шоссе в Москве, площадь пожара составила 9 квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал.

На Живописной улице в Москве автомобиль врезался в дерево и загорелся