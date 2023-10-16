Уголовное дело возбудили после ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом, перевозящим туристов из Китая в Уссурийск, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Дело расследуется по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения". Расследование ведет третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 16 октября туристический автобус, потеряв управление, съехал в кювет в Хасанском районе. В автобусе находились, по разным данным, около 50 пассажиров.

В МВД добавили, что сообщение о ДТП с участием туристического автобуса на 73-м километре дороги Раздольное – Хасан вблизи поселка Барабаш поступило в полицию в 14:48 по местному времени. По предварительной информации, 50-летний водитель рейсового транспорта не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил съезд в кювет.

По данным правоохранителей, 20 человек получили различные травмы и были госпитализированы, а двое погибли.

Ранее сообщалось, что в момент происшествия в автобусе, помимо водителя, находился 51 пассажир, все – россияне. Два человека погибли. Еще 40 человек пострадали.

К месту ДТП отправили вертолет Территориального центра медицины катастроф. Глава агентства по туризму Приморья Арсений Крепский заявил, что в автобусе, предварительно, находились только туристы из РФ, водитель – гражданин Китая. Он отметил, что автобус принадлежит китайскому предприятию.



Автобус с туристами перевернулся в Приморье