Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье увеличилось до 40

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Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморском крае увеличилось до 40, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным региональной прокуратуры, в момент происшествия в автобусе, помимо водителя, находился 51 пассажир, все – россияне. Два человека погибли.

Туристический автобус, следовавший из Китая в Уссурийск, потерял управление и съехал в кювет.

Ранее сообщалось, что 17 человек получили травмы, еще 2 погибли в дорожно-транспортном происшествии с туристическим автобусом в Приморье. К месту ДТП отправили вертолет Территориального центра медицины катастроф.

Глава агентства по туризму Приморья Арсений Крепский заявил, что в автобусе, предварительно, находились только туристы из РФ, водитель – гражданин Китая. Он отметил, что автобус принадлежит китайскому предприятию.

