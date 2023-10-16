16 октября, 10:01Происшествия
Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье увеличилось до 40
По данным региональной прокуратуры, в момент происшествия в автобусе, помимо водителя, находился 51 пассажир, все – россияне. Два человека погибли.
Туристический автобус, следовавший из Китая в Уссурийск, потерял управление и съехал в кювет.
Ранее сообщалось, что 17 человек получили травмы, еще 2 погибли в дорожно-транспортном происшествии с туристическим автобусом в Приморье. К месту ДТП отправили вертолет Территориального центра медицины катастроф.
Глава агентства по туризму Приморья Арсений Крепский заявил, что в автобусе, предварительно, находились только туристы из РФ, водитель – гражданин Китая. Он отметил, что автобус принадлежит китайскому предприятию.
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