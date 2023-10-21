Три человека погибли и четверо пострадали в аварии в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "ЧП Красноярск"

Три человека погибли, еще четверо пострадали в результате аварии в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По предварительным данным, вечером 21 октября на 237-м километре дороги Р-257 "Енисей", водитель ВАЗ-2107 ехал из Красноярска в Абакан. В машине было двое взрослых и двое детей 14 и 15 лет.

По данным ведомства, водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota, в котором были две женщины.

В результате ДТП водитель и двое взрослых пассажиров ВАЗ-2107 скончались, дети, находившиеся также там, пострадали. В иномарке травмы получили водитель и пассажир.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием шести автомобилей произошло на Марксистской улице в районе дома 24 в Москве. По предварительным данным Госавтоинспекции Москвы, пострадали три человека.

На данный момент полностью восстановлено движение на Марксисткой улице.

В Таганском районе Москвы произошло ДТП с участием 6 автомобилей