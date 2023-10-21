21 октября, 16:43Происшествия
Три человека погибли и четверо пострадали в аварии в Красноярском крае
Фото: телеграм-канал "ЧП Красноярск"
Три человека погибли, еще четверо пострадали в результате аварии в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
По предварительным данным, вечером 21 октября на 237-м километре дороги Р-257 "Енисей", водитель ВАЗ-2107 ехал из Красноярска в Абакан. В машине было двое взрослых и двое детей 14 и 15 лет.
По данным ведомства, водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota, в котором были две женщины.
В результате ДТП водитель и двое взрослых пассажиров ВАЗ-2107 скончались, дети, находившиеся также там, пострадали. В иномарке травмы получили водитель и пассажир.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием шести автомобилей произошло на Марксистской улице в районе дома 24 в Москве. По предварительным данным Госавтоинспекции Москвы, пострадали три человека.
На данный момент полностью восстановлено движение на Марксисткой улице.
В Таганском районе Москвы произошло ДТП с участием 6 автомобилей
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