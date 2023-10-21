21 октября, 13:01Происшествия
На Марксистской улице в Москве полностью восстановили движение после ДТП
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
На Марксистской улице в Москве полностью восстановили движение после дорожно-транспортного происшествия, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Авария с участием шести автомобилей произошла на Марксистской улице в районе дома 24. Из-за ДТП были перекрыты три полосы по направлению в сторону центра и две полосы из трех были заняты в сторону ТТК.
По данным столичной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали три человека. На месте инцидента работали оперативные городские службы. Также специалисты выясняли причины ДТП.
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