Грузовик опрокинулся в тоннеле на внешней стороне МКАД в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Грузовик опрокинулся в тоннеле на внешней стороне 82-го километра МКАД в Москве, в районе развязки с Дмитровским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, на месте работают оперативные городские службы. Также выясняются обстоятельства произошедшего, уточняется информация о пострадавших.

Движение автомобилей на выезде из тоннеля в сторону Дмитровского шоссе в область перекрыто. Дептранс рекомендует выбирать объездные пути.

Позже в департаменте сообщили, что движение частично восстановлено.

Ранее сообщалось, что движение на внешней стороне 24-го километра МКАД было ограничено из-за аварии. В Дептрансе уточнили, что самосвал столкнулся со стоящим автокраном в районе развязки с Каширским шоссе.

Еще одно ДТП произошло в середине октября на Рябиновой улице. Водитель грузовика начал резко тормозить, в результате чего машину занесло на мокрой дороге, а затем она опрокинулась.

На МКАД ограничили движение в районе развязки с Каширским шоссе из-за ДТП