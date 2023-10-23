23 октября, 21:01 (обновлено 25.10.2023 17:09)Происшествия
Грузовик опрокинулся в тоннеле на внешней стороне МКАД в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Грузовик опрокинулся в тоннеле на внешней стороне 82-го километра МКАД в Москве, в районе развязки с Дмитровским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
По данным ведомства, на месте работают оперативные городские службы. Также выясняются обстоятельства произошедшего, уточняется информация о пострадавших.
Движение автомобилей на выезде из тоннеля в сторону Дмитровского шоссе в область перекрыто. Дептранс рекомендует выбирать объездные пути.
Позже в департаменте сообщили, что движение частично восстановлено.
Ранее сообщалось, что движение на внешней стороне 24-го километра МКАД было ограничено из-за аварии. В Дептрансе уточнили, что самосвал столкнулся со стоящим автокраном в районе развязки с Каширским шоссе.
Еще одно ДТП произошло в середине октября на Рябиновой улице. Водитель грузовика начал резко тормозить, в результате чего машину занесло на мокрой дороге, а затем она опрокинулась.
На МКАД ограничили движение в районе развязки с Каширским шоссе из-за ДТП
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