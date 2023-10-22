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22 октября, 20:54

Происшествия

Движение на МКАД в районе развязки с Каширским шоссе ограничили из-за аварии

телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на внешней стороне 24-го километра МКАД ограничено из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Москвы.

Как сообщили в Дептрансе, самосвал столкнулся со стоящим автокраном в районе развязки с Каширским шоссе.

В настоящее время на месте инцидента работают оперативные службы города. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. Отмечается, что движение в районе аварии затруднено.

Ранее ДТП произошло в подмосковном Королеве. Момент аварии попал на видеорегистратор. На кадрах видно, как машины двигаются навстречу друг другу на большой скорости. После этого происходит столкновение. Повреждения у обеих машин серьезные. Информации о пострадавших не поступало.

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