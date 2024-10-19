Тела 3 человек найдены после инцидента с грузовым судном на Сахалине

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Тела троих человек были найдены после инцидента с судном "Григорий Ловцов" на Сахалине. В настоящее время спасатели продолжают искать еще двух членов экипажа, сообщила пресс-служба восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Вместе с тем один человек остается в медицинском учреждении, а еще два пассажира судна не пострадали, указали в ведомстве.

Судно опрокинулось при входе в морской порт Корсаков Сахалинской области 18 октября. В рамках поисково-спасательной операции на месте происшествия работали два буксира и спасательное судно.

Позже губернатор Сахалина Валерий Лимаренко рассказал, что троих членов экипажа удалось спасти. Два человека были госпитализированы, один находится на амбулаторном лечении. По данным СК, еще два члена экипажа в результате инцидента погибли.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта".

