Ространснадзор: судно на Сахалине перевернулось из-за смещения груза

Фото: телеграм-канал “Дальневосточная транспортная прокуратура”

Судно "Григорий Ловцов" перевернулось на Сахалине из-за смещения груза, появления крена и потери остойчивости, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ространснадзора.

В ведомстве уточнили, что это предварительные данные. Для установления всех причин и обстоятельств ЧП проводится расследование. Также сообщается, что на борту находилось семь членов экипажа и водитель – всего восемь человек. Однако эта информация уточняется.

При этом в Ространснадзоре заявил, что в настоящее время пятерых человек ищут после опрокидывания судна.

Судно опрокинулось при входе в морской порт Корсаков Сахалинской области 18 октября. На месте происшествия работают два буксира и спасательное судно. Ведется поисково-спасательная операция.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта". Между тем губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщал, что троих членов экипажа спасли. Кроме того, два члена экипажа госпитализированы. Один находится на амбулаторном лечении. В то же время в СК сообщали, что в результате инцидента два человека погибли.