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11 апреля, 15:02

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Postimees: в Эстонии военные задержали танкер Kiwala, направляющийся в российский порт

В Эстонии военные задержали танкер Kiwala, направляющийся в российский порт – СМИ

Фото: 123RF/dramaticphotographer

Силы обороны Эстонии задержали танкер Kiwala, который мог направляться в российский порт, в заливе Мууга у острова Аэгна. Об этом сообщает Postimees.

"Командующий ВМС коммодор Иво Вярк пояснил, что цель задержания – проверка документов и юридического статуса судна", – говорится в материале издания.

По данным Marinetraffic, танкер, предположительно, шел в порт Усть-Луга вдоль территориальных вод Эстонии. Рядом с судном находятся корабли эстонского военного флота.

Как отметил начальник департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар, танкер находится под санкциями. Во время задержания выяснилось, что у судна нет флага какого-либо государства.

Ранее сообщалось, что в Эстонии военным могут разрешить топить подозрительные торговые суда. Законопроект предлагает позволить военным применять силу к судам, которые будут подозреваться в намерении повредить подводные кабели.

При этом экс-командующий ВМФ Эстонии Юри Саска раскритиковал инициативу. По его словам, это решение будет регулярно ставить командира военного корабля в стрессовую ситуацию. Кроме того, после затопления судно будет создавать большую угрозу для окружающей среды.

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