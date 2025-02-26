DPA: полиция ФРГ остановила танкер по подозрению в повреждении подводного кабеля

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Федеральная полиция Германии остановила для проверки танкер Arne по подозрению в повреждении подводного кабеля в Балтийском море недалеко от острова Готланд, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Судно в этот момент находилось в Кильском канале, соединяющем Балтийское и Северное моря. Танкер, ходящий под флагом Антигуа и Барбуды, направлялся из Санкт-Петербурга в Севилью.

Как уточнил представитель полиции, после опроса членов экипажа судно отпустили обратно на маршрут. Более подробную информацию собеседник приводить не стал.

Подводный кабель был разорван в шведской экономической зоне недалеко от острова Готланд 21 февраля. Он соединял Финляндию и Германию. Шведская прокуратура и береговая охрана организовали предварительное расследование.

За недавнее время в Балтийском море произошло несколько схожих инцидентов. Например, 8 февраля в исключительной экономической зоне Финляндии произошло повреждение кабеля "Ростелекома", соединяющего Калининградскую область с магистральной сетью России.

Линия связи была полностью восстановлена, а причиной назвали внешнее воздействие якорем иностранного судна в результате нарушений правил мореплавания.