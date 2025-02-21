SVT: в Балтийском море поврежден кабель, соединяющий Финляндию и Германию

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Подводный кабель, соединяющий Финляндию и Германию, был разорван в шведской экономической зоне Балтийского моря у берегов острова Готланд, передает телеканал SVT.

Прокуратура Швеции и береговая охрана уже начали предварительное расследование, а на место происшествия направлен служебный корабль.

Ранее в Балтийском море уже было зафиксировано несколько инцидентов с кабелями. Например, 8 февраля в исключительной экономической зоне Финляндии произошло повреждение кабеля "Ростелекома", соединяющего Калининградскую область с магистральной сетью России.

Линия связи была полностью восстановлена, а причиной назвали внешнее воздействие, предположительно, якорем иностранного судна в результате нарушений правил мореплавания.

Вместе с тем в ноябре 2024 года оборвался телекоммуникационный кабель C-Lion, проложенный по дну Балтийского моря между Финляндией и Германией. Он был единственным финским подводным кабелем, идущим напрямую в Центральную Европу вдоль газопроводов "Северный поток".

Также был оборван подводный кабель связи литовского оператора Telia между Литвой и Швецией. Однако глава техотдела компании Андрюс Шемешкявичус объяснил, что кабель был довольно старым и с ним зачастую происходили неисправности.

