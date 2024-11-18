Телекоммуникационный кабель оборвался между Финляндией и ФРГ

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Телекоммуникационный кабель C-Lion, проложенный по дну Балтийского моря, между Финляндией и Германией оборвался. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat.

Ранее пресс-служба финского государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры Cinia заявила о неисправности C-Lion1. Как рассказал гендиректор Cinia Ари-Юсси Кнаапила, мероприятия по устранению неисправности уже начались, ремонтное судно готово к отправке. Точное время ремонта пока неизвестно, но, как правило, для морских кабелей оно составляет от 5 до 15 дней, добавил он.

Отмечается, что C-Lion1 является единственным финским подводным кабелем, идущим напрямую в Центральную Европу вдоль газопроводов "Северный поток". Такой маршрут кабеля выбрали для облегчения монтажных работ, говорится в публикации.

Телекоммуникационный кабель длиной 1 173 километра ввели в эксплуатацию в 2016 году. Он проходит между Хельсинки и немецким городом Ростоком.

Ранее СМИ писали, что американские власти фиксируют рост активности России вблизи международных подводных коммуникаций и опасаются их намеренного повреждения.

Источники указали, что Соединенные Штаты регулярно отслеживают, что российские суда патрулируют около критически важной морской инфраструктуры и подводных кабелей. Однако никаких свидетельств того, что экипажи суден РФ занимаются саботажем, не приведено.