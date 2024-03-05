Кабели связи между Европой, Азией и Африкой перебили в Красном море

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Четыре кабеля связи между Европой, Азией и Африкой перебиты в Красном море. Об этом сообщает компания HGC Global Communications Limited на своем сайте.

"Серьезность инцидента в Красном море: из 15 с лишним подводных кабелей в Красном море, 4 из них (Seacom, TGN, AAE-1, EIG) перерезаны, что, по нашим оценкам, влияет на 25 процентов трафика", – указано в сообщении.

В компании отметили, что уже приняты меры по смягчению последствий, также разработан комплексный план для перенаправления пострадавшего трафика.

Ранее СМИ писали, что хуситы ударили по четырем подводным кабелям связи в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке. Из-за этого, добавили журналисты, были серьезные нарушения интернет-связи между Европой и Азией. По данным прессы, основной ущерб пришелся на страны Персидского залива и Индию.

До этого Соединенные Штаты и союзники нанесли авиаудары по восьми подземным позициям хуситов в Йемене. В Пентагоне заявили, что там были расположены склады, хранилище ракет, беспилотников, систем ПРО, а также радары и вертолет.

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