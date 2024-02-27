Хуситы нанесли удары по связывающим Европу с Азией подводным кабелям – СМИ

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Хуситы нанесли удары по 4 подводным кабелям связи в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке. Об этом сообщает RT со ссылкой на Globes.

"Повреждения привели к серьезным нарушениям интернет-связи между Европой и Азией", – отмечается в сообщении.

Согласно информации СМИ, основной ущерб пришелся на страны Персидского залива и Индию.

Ранее военные США уничтожили в Йемене 7 противокорабельных крылатых ракет хуситов. Действия американских солдат носили характер самообороны, так как ракеты представляли собой "неминуемую угрозу" для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе, отметили в Центральном командовании страны.

До этого йеменские хуситы выпустили шесть ракет по двум коммерческим судам в Красном море и Аденском заливе, одно из них получило повреждения. В частности, три ракеты были нацелены на сухогруз Star Nasia, принадлежащего Греции, и осуществляющего деятельность под флагом Маршалловых островов.

Первые авиаудары в ходе американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. В Белом доме заявили, что страна продолжит атаковать места нахождения мятежников из движения хуситов до тех пор, пока их потенциал себя не исчерпает.



Новости мира: йеменские хуситы нанесли ракетный удар по кораблю ВМС США