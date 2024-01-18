В Белом доме заявили о намерении продолжать наносить удары по хуситам

Фото: depositphotos/Frankljunior

США продолжат осуществлять атаки по местам нахождения йеменских мятежников из движения "Ансар Аллах" (хуситы) до тех пор, пока их потенциал не исчерпает себя. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

"Эти атаки будут продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы попытаться нарушить и ослабить потенциал хуситов", – сообщил он, добавив, что это необходимо для исключения последующих атак со стороны хуситов.

По словам координатора, если йеменские мятежники не перестанут совершать атаки, тогда Вашингтон применит дополнительные возможности.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

15 января хуситы подтвердили ракетную атаку на другой корабль США в Аденском заливе. Они также заявили, что считают законными целями американские и британские корабли, которые были задействованы при нанесении ударов по Йемену.

Вашингтон также принял решение вернуть движение хуситов "Ансар Аллах" в список террористических организаций. США пошли на этот шаг после атак хуситов в Красном море, которые, по мнению американских властей, являются терроризмом и несут угрозу человеческим жизням, торговле и обеспечению гумпомощи.

