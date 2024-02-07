Хуситы выпустили шесть ракет по двум судам в Красном море и Аденском заливе

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Йеменские хуситы 6 февраля выпустили шесть ракет по двум коммерческим судам в Красном море и Аденском заливе, одно из них получило повреждения. Об этом со ссылкой на заявление Центрального командования ВС США сообщает ТАСС.

"6 февраля в период приблизительно с 01:45 по 16:30 по арабскому стандартному времени поддерживаемые Ираном хуситы выпустили шесть противокорабельных баллистических ракет с подконтрольных хуситам территорий Йемена в сторону Аденского залива и южной части Красного моря", – указано в заявлении.

Три ракеты были нацелены на сухогруз Star Nasia, принадлежащего Греции, и осуществляющего деятельность под флагом Маршалловых островов. Одна из ракет взорвалась около судна и нанесла ему незначительный ущерб.

Оставшиеся ракеты были запущены в сторону грузового судна Morning Tide, принадлежащего Великобритании и идущего под флагом Барбадоса. Ни одна из ракет не достигла цели.

Оба судна продолжили путь по своему маршртуту.

Ранее центр координации морских торговых операций Британии при военно-морских силах королевства сообщил об атаке хуситов 6 февраля на судно у берегов Йемена. Снаряд в результате попал над мостиком, лишь немного повредив остекление, никто не пострадал.

До этого хуситы нанесли ракетный удар по американскому кораблю USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. По словам представителя движение "Ансар Аллах" Яхья Сариа, удар был произведен в ответ на агрессию Америки и Великобритании, а также в связи с "угнетением палестинского народа".

Новости мира: йеменские хуситы нанесли ракетный удар по кораблю ВМС США