Новые удары по Йемену не являются эскалацией – Минобороны Великобритании

Фото: depositphotos/adameq2

Новые совместные удары США и Великобритании по территории Йемена не являются эскалацией и были пропорциональным ответом на действия йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление британского министра обороны Гранта Шэппса.

По его словам, ВВС Великобритании действовали вместе с американскими союзниками в целях самообороны и в соответствии с международным правом. Шэппс выразил уверенность, что последняя серия ударов еще больше ограничила возможности хуситов.

Как отметили представители военного ведомства, британские истребители Typhoon поразили станции наземного контроля БПЛА на побережье Красного моря, к западу от столицы Йемена Саны. При этом удары были спланированы так, чтобы ограничиться минимальным риском жертв среди мирных граждан.

Ранее сообщалось, что армии США и Великобритании при поддержке стран-союзников нанесли дополнительные удары по военным объектам хуситов на территории Йемена.

Всего силы коалиции нанесли удары по 13 объектам, связанным с глубоко зарытыми складами оружия, ракетными системами, пусковыми установками, системами ПВО и радарами.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. В Белом доме предупредили, что США продолжат осуществлять атаки по местам нахождения мятежников из движения хуситов до тех пор, пока их потенциал не исчерпает себя.

Новости мира: йеменские хуситы нанесли ракетный удар по кораблю ВМС США