США и Великобритания нанесли еще один удар по территории Йемена – Пентагон

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Армии США и Великобритании при поддержке стран-союзников нанесли дополнительные удары по военным объектам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Эти удары призваны еще больше подорвать и ослабить возможности поддерживаемого Ираном ополчения хуситов совершать свои безрассудные и дестабилизирующие нападения на американские и международные суда, законно проходящие через Красное море", – сообщили в ведомстве.

Всего силы коалиции нанесли удары по 13 объектам, связанным с глубоко зарытыми складами оружия, ракетными системами, пусковыми установками, системами ПВО и радарами. В Пентагоне назвали бомбардировку сигналом для хуситов о том, что они будут продолжать нести последствия, если не прекратят нападения на международные морские суда.

"Мы без колебаний будем защищать жизни людей и свободный торговый поток на одном из самых важных водных путей в мире", – заключили в оборонном ведомстве США.

В субботу, 3 февраля, Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении новых ударов по территории Йемена.

В ведомстве уточнили, что удары были нанесены в целях самообороны по шести противокорабельным крылатым ракетам хуситов, которые были готовы к запуску по кораблям в Красном море.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. В Белом доме предупредили, что США продолжат осуществлять атаки по местам нахождения мятежников из движения хуситов до тех пор, пока их потенциал не исчерпает себя.

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