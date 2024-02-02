Хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому Эйлату

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Представители йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) нанесли удар по городу Эйлат, который находится на юге Израиля.

Как уточнил военный представитель движения Яхья Сариа телеканалу Al Masirah, удар был нанесен с помощью баллистических ракет. При этом атаке подверглись лишь некоторые объекты израильского города.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. В Белом доме предупредили, что США продолжат осуществлять атаки по местам нахождения мятежников из движения хуситов до тех пор, пока их потенциал не исчерпает себя.

1 февраля хуситы ударили противокорабельными ракетами по коммерческому судну Великобритании в Красном море, которое направлялось в Израиль.

