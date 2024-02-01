Хуситы заявили, что атаковали британское судно в Красном море

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Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) нанесло удар по коммерческому судну Великобритании в Красном море, которое направлялось в Израиль. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в соцсети X.

По его словам, атака была осуществлена с помощью противокорабельных ракет.

Ранее хуситы нанесли ракетный удар по американскому кораблю USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. По словам Сариа, удар был произведен в ответ на агрессию Америки и Великобритании, а также в связи с "угнетением палестинского народа".

В Белом доме заявили, что США продолжат осуществлять атаки по местам нахождения йеменских мятежников из движения хуситов до тех пор, пока их потенциал не исчерпает себя.



Новости мира: йеменские хуситы нанесли ракетный удар по кораблю ВМС США