01 февраля, 23:30Политика
Хуситы заявили, что атаковали британское судно в Красном море
Фото: ТАСС/EPA/YAHYA ARHAB
Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) нанесло удар по коммерческому судну Великобритании в Красном море, которое направлялось в Израиль. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в соцсети X.
По его словам, атака была осуществлена с помощью противокорабельных ракет.
Ранее хуситы нанесли ракетный удар по американскому кораблю USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. По словам Сариа, удар был произведен в ответ на агрессию Америки и Великобритании, а также в связи с "угнетением палестинского народа".
В Белом доме заявили, что США продолжат осуществлять атаки по местам нахождения йеменских мятежников из движения хуситов до тех пор, пока их потенциал не исчерпает себя.
Новости мира: йеменские хуситы нанесли ракетный удар по кораблю ВМС США
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