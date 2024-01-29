Хуситы ударили по американскому кораблю USS Lewis B. Puller в Аденском заливе

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Хуситы нанесли ракетный удар по американскому кораблю USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. Об этом пишет RT со ссылкой на представителя движение "Ансар Аллах" Яхья Сари.

Он рассказал, что удар был произведен вечером 28 января в ответ на агрессию Соединенных Штатов и Великобритании, а также в связи с "угнетением палестинского народа".

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что 27 января ударило по противокорабельной ракете хуситов, нацеленной в Красное море и подготовленной к запуску. Вашингтон заявил, что ракета представляла угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

