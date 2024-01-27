США нанесли новый удар по Йемену, целью стала противокорабельная ракета хуситов

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Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что в субботу, 27 января, нанесло удар по противокорабельной ракете хуситов, нацеленной в Красное море и подготовленной к запуску. Об этом сообщает ТАСС.

"Двадцать седьмого января примерно в 3:45 силы Центрального командования США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, нацеленной в Красное море и подготовленной к запуску", – указано в сообщении.

Отмечается, что ракета представляла угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе. Ракета хуситов была уничтожена в целях самообороны, резюмировали в командовании.

Ранее американские военные уничтожили две противокорабельные ракеты на подконтрольных хуситам территориях. В заявлении Центрального командования Вооруженных сил США указывается, что удар был нанесен 24 января, примерно в 02:30.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.