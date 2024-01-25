Лондон ввел санкции против лидеров хуситов Йемена

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Британская сторона утвердила санкции в отношении некоторых лидеров из военного руководства правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах" (хуситы). Это следует из документов, опубликованных на сайте кабмина страны.

Уточняется, что под британскими ограничениями оказались министр обороны группировки Мохамед Нассер Аль-Атифи, командующий военно-морскими силами хуситов Мухаммад Фадл Абд Аль-Наби, начальник сил береговой обороны и генерал Мухаммад Али Аль-Кадари, а также помощник министра обороны Мухаммад Ахмад Аль-Талиби.

В настоящий момент хуситы контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря. Группировка заявляла о планах атаковать любые связанные с Израилем корабли. Хуситы призвали другие государства отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.

25 января лидер мятежного движения "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси заявил, что хуситы с ноября прошлого года задействовали свыше 50 крылатых и баллистических ракет, а также 200 БПЛА для атак на коммерческие и военные корабли в водах Красного моря и Аденского залива.

Днем ранее мятежники-хуситы сообщили о военной операции против военных кораблей США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, поскольку те обеспечивали защиту двум американским коммерческим судам.