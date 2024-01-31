Хуситы нанесли ракетный удар по американскому торговому судну

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Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар несколькими ракетами по торговому судну США под названием Cole, которое направлялось в Израиль. Об этом сообщил телеканалу Al Masirah военный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели качественную операцию", – уточнил он.

Ранее хуситы нанесли ракетный удар по американскому кораблю USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. По словам Сариа, удар был произведен в ответ на агрессию Америки и Великобритании, а также в связи с "угнетением палестинского народа".

В Белом доме заявили, что США продолжат осуществлять атаки по местам нахождения йеменских мятежников из движения хуситов до тех пор, пока их потенциал не исчерпает себя.



Новости мира: йеменские хуситы нанесли ракетный удар по кораблю ВМС США