31 января, 23:38В мире
Хуситы нанесли ракетный удар по американскому торговому судну
Фото: 123RF/stockgiu
Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар несколькими ракетами по торговому судну США под названием Cole, которое направлялось в Израиль. Об этом сообщил телеканалу Al Masirah военный представитель движения Яхья Сариа.
"Военно-морские силы Йемена провели качественную операцию", – уточнил он.
Ранее хуситы нанесли ракетный удар по американскому кораблю USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. По словам Сариа, удар был произведен в ответ на агрессию Америки и Великобритании, а также в связи с "угнетением палестинского народа".
В Белом доме заявили, что США продолжат осуществлять атаки по местам нахождения йеменских мятежников из движения хуситов до тех пор, пока их потенциал не исчерпает себя.
Новости мира: йеменские хуситы нанесли ракетный удар по кораблю ВМС США
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