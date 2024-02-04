В США сообщили о новом ударе по территории Йемена

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Американские военные в субботу, 3 февраля, нанесли новые удары по территории Йемена. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.

В ведомстве уточнили, что удары были нанесены в целях самообороны по шести противокорабельным крылатым ракетам хуситов, которые были готовы к запуску по кораблям в Красном море. В частности, эти ракеты представляли угрозу военным кораблям США и торговым судам в регионе.

2 февраля армия США начала наносить удары по территории Сирии и Ирака в ответ на недавнее нападение на военную базу США в Иордании. Всего были поражены 85 целей на нескольких объектах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок.

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты могут вновь атаковать военные объекты группировок. Он добавил, что Вашингтон не стремится к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире, однако будет готов ответить на атаки по американским гражданам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США, ударив по территории Сирии и Ирака, пренебрегли нормами международного права и целенаправленно пытаются расширить конфликт на крупнейшие страны региона.

Новости мира: йеменские хуситы нанесли ракетный удар по кораблю ВМС США