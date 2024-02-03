Спикер Джонсон раскритиковал Байдена за медленный ответ на атаку на военную базу США

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Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон раскритиковал президента страны Джо Байдена за решение целую неделю говорить миру о предстоящем ответе на атаку против американской военной базы в Иордании. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Джонсона, подобные действия со стороны США снижают способность Вашингтона справиться с угрозами своей безопасности на Ближнем Востоке.

"К сожалению, администрация ждала целую неделю и телеграфировала миру, включая Иран, природу свою ответа. Публичное заламывание рук и избыточное сигнализирование снижает нашу способность положить решительный конец граду атак", – считает Джонсон.

Ранее стало известно, что Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН после американских ударов по Ираку и Сирии, ожидается, что оно состоится 5 февраля в 16:00.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Америка, ударив по территории Ирака и Сирии, пренебрегла нормам международного права и пытается расширить конфликт на другие страны Ближнего Востока.