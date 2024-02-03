В Ираке назвали удары США по территории страны актом агрессии

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Власти Ирака назвали удары американских сил по приграничным районам страны нарушением суверенитета и актом агрессии. Об этом сообщил официальный представитель правительства Басем аль-Авади.

В частности, он обвинил международную коалицию в формировании угрозы безопасности страны. Как отметил представитель правительства, присутствие коалиции в Ираке является причиной вовлечения государства в региональные конфликты.

Вместе с тем аль-Авади заявил, что в результате американских ударов погибли 16 человек.

"Эта вопиющая агрессия привела к гибели 16 человек, в том числе гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения", – цитирует его ТАСС.

В свою очередь, комитет по безопасности и обороне парламента Ирака призвал правительство страны к скорейшему заключению соглашения о выводе войск международной коалиции.

"Комитет призывает правительство Ирака взять на себя ответственность по защите бойцов Сил народного ополчения, одного из формирований иракских вооруженных сил, путем подачи официальной жалобы в Совет Безопасности ООН", – говорится в заявлении.

2 февраля армия США начала наносить удары по территории Сирии и Ирака в ответ на недавнее нападение на военную базу США в Иордании. Всего были поражены 85 целей на нескольких объектах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок.

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты могут вновь атаковать военные объекты группировок. Он добавил, что Вашингтон не стремится к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире, однако будет готов ответить на атаки по американским гражданам.

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