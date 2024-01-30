Нуланд опровергла сообщения о выводе войск США из Сирии

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Соединенные Штаты не выводят войска из Сирии. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN Turk.

По словам политика, ДАЕШ (арабский акроним ИГ, запрещенной в РФ террористической организации) все еще активно действует, что было заметно по трагическим событиям в церкви в Стамбуле. США и Турция – партнеры в борьбе с терроризмом на протяжении десятилетий, указала она.

"В частности, мы были надежными партнерами в борьбе с ДАЕШ, где бы она ни находилась. Это необходимо продолжать вместе с Турцией, будь то в Ираке или в Сирии..." – сказала Нуланд.

Заместитель госсекретаря США отметила, что Вашингтону и Анкаре в данный момент важно укреплять сотрудничество. По ее мнению, это было видно в Стамбуле, видно на примере атаки на силы США в Иордании. В связи с этими событиями страны нуждаются друг в друге, заключила политик.

Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты могут ударить по иранским военным в Сирии и Ираке, отвечая на атаку на американскую базу. По информации газеты Politico, президент США Джо Байден потребовал предоставить варианты ответных мер Вашингтона, которые могли бы сдержать другие атаки, при этом не приведя к эскалации на Ближнем Востоке.

Журналисты уточнили, что если удары по военным лидер Соединенных Штатов одобрит, то их нанесут в течение нескольких дней "волнами", то есть по ряду целей.

Атака с использованием БПЛА на военную американскую базу была совершена 28 января на северо-востоке Иордании. В результате инцидента погибли трое военнослужащих США, также некоторые получили травмы.

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