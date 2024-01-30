Военные США не отразили атаку на базу, перепутав вражеский дрон со своим – СМИ

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Военнослужащие США не смогли отразить атаку на американскую базу на Ближнем Востоке, поскольку перепутали вражеский беспилотник со своим. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

По сведениям журналистов, вражеский дрон приближался к базе в то же время, когда там ожидали возвращения американского БПЛА. Как считают должностные лица США, дрон был запущен из Ирака "поддерживаемыми Тегераном боевиками". Однако конкретных доказательств этому пока нет.

Авторы статьи отмечают, что в Вашингтоне на фоне случившегося рассматривают возможность ударов по объектам боевиков в Ираке, Сирии и Иране.

Ранее хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по американскому кораблю USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. Представитель движения рассказал, что удар был произведен вечером 28 января в ответ на агрессию Соединенных Штатов и Великобритании, а также в связи с "угнетением палестинского народа".

До этого трое американских военнослужащих погибли и 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника на военную базу США на северо-востоке Иордании.

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