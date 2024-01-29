В постпредстве Ирана при ООН заявили, что Тегеран не связан с ударом по базе США

Фото: ТАСС/JUSTIN LANE/EPA

Иран не имеет никакого отношения к удару по военной базе США в Иордании, в результате которой погибли трое американских военнослужащих. Об этом заявили в миссии Ирана при ООН, сообщает агентство IRNA.

"Постоянное представительство Ирана при ООН выступило с заявлением о смертельной атаке беспилотника на военную базу США в Иордании, заявив, что Исламская Республика не принимала участия в этих нападениях", – указано в сообщении.

Отмечается, что такое заявление было сделано на фоне обвинений в адрес Тегерана со стороны вашингтонской администрации.

Трое американских военнослужащих погибли и несколько получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника на военную базу США на северо-востоке Иордании в воскресенье, 28 января. Согласно последним данным, число пострадавших выросло до 34 человек.

Президент США Джо Байден, комментируя атаку, заявил, что нападение было совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками. Он также обещал привлечь к ответственности всех виновных.