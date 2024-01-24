Военные США нанесли удары по 3 объектам проиранского движения в Ираке

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Военные США нанесли авиаудары по трем объектам проиранских ополченцев в Ираке в ответ на серию нападений с их стороны. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Сегодня по распоряжению президента Джо Байдена вооруженные силы США нанесли необходимые и пропорциональные удары по трем объектам, которые использовались "Катаиб Хезболлах" и другими связанными с Ираном группировками в Ираке", – приводит его слова РИА Новости.

Остин уточнил, что точечные удары стали прямой реакцией в ответ на серию нападений на силы США в Ираке и Сирии со стороны проиранских ополчений. По словам шефа Пентагона, Вашингтон не хочет эскалации на Ближнем Востоке, но готов действовать для защиты американских сил и интересов в регионе.

Он также добавил, что США готовы принять дополнительные меры по защите своих людей и объектов, и призвал остановить атаки на американские базы.

Ранее СМИ сообщали о том, что по военной базе США, которая расположена неподалеку от воздушной гавани Эрбиль в Иракском Курдистане, был нанесен удар с помощью беспилотного летательного аппарата.

До этого серия взрывов прогремела в столице Иракского Курдистана Эрбиле, возле консульства США и международного аэропорта. Впоследствии ответственность за баллистические атаки взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР), который входит в состав Вооруженных сил Ирана.