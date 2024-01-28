Трое американских военных погибли при атаке на базу США в Иордании

Фото: 123RF/recstockfootage

Трое американских военнослужащих погибли и 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника на военную базу США на северо-востоке Иордании в воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Центрального командования ВС США.

Сообщается, что база, на которую было совершено нападение, располагается рядом с Сирией. В командовании сообщили, что личности военнослужащих не будут раскрыты, пока не будут оповещены их семьи.

Подробности инцидента не приводятся. Однако президент США Джо Байден заявил, что за нападение на ВС США американская администрация привлечет к ответственности поддерживаемые Ираном групировки.

"Пока мы продолжаем собирать данные об этом нападении, но мы знаем, что оно было совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками, действующими в Сирии и Ираке. Не сомневайтесь – мы привлечем к ответственности всех виновных в то время и тем образом, которые мы изберем", – сообщил Байден.

Ранее стало известно, что военные США нанесли авиаудары по трем объектам проиранских ополченцев в Ираке в ответ на серию нападений с их стороны.

До этого СМИ сообщали о том, что по военной базе США, которая расположена неподалеку от воздушной гавани Эрбиль в Иракском Курдистане, был нанесен удар с помощью беспилотного летательного аппарата.