США могут нанести удар по военным Ирана в Сирии – СМИ

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США могут ударить по иранским военным в Сирии и Ираке в ответ на атаку на американскую базу. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на Politico.

Источники газеты отмечают, что лидер Штатов Джо Байден потребовал предоставить варианты ответных мер Вашингтона, которые могли бы сдержать другие атаки, при этом не приведя к эскалации на Ближнем Востоке.

Уточняется, что если удары по военным будут одобрены Байденом, то их нанесут в течение нескольких дней "волнами", то есть по ряду целей.

Ранее сообщалось, что трое американских военнослужащих погибли и несколько получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника на военную базу США на северо-востоке Иордании в воскресенье, 28 января.

Байден, комментируя атаку, заявил, что нападение было совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками. Он также обещал привлечь к ответственности всех виновных.

После этого постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что Исламская Республика не принимала участия в этих нападениях.