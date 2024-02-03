Байден прокомментировал удары США по объектам в Сирии и Ираке

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Президент США Джо Байден заявил, что 2 февраля по его указу американские военные нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним ополченцами для нападения на ВС США. Слова Байдена приводятся на сайте Белого дома.

Он добавил, что Соединенные Штаты могут вновь атаковать военные объекты проиранских группировок.

По словам Байдена, Вашингтон не стремится к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире.

"Однако пусть все, кто хочет причинить нам вред, знают следующее: если вы причините вред американцу, мы ответим", – утверждает глава Белого дома.

Президент США также сообщил, что пообщался с родственниками американских солдат, которые были убиты и ранены в результате атаки на базу США в Иордании.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по территории Сирии и Ирака, сообщив, что всего было поражено более чем 85 целей.

Под удары США попали командные, оперативные и разведывательные центры, склады ракет и беспилотников, а также объекты логистической и боевой цепи поставок проиранских группировок.

Трое американских военнослужащих погибли и несколько получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника на военную базу США на северо-востоке Иордании 28 января.

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