США и Великобритания нанесли серию ударов по Йемену

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Соединенные Штаты и Великобритания вновь атаковали объекты хуситов в Йемене. О серии ударов сообщает Al Masirah.

По информации телеканала, зафиксировано как минимум четыре удара. Атаке подвергся район Аль-Джарр, находящийся в 100 километрах от Красного моря. Детали о повреждениях и раненых не уточняются.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. В Белом доме предупредили, что США продолжат осуществлять атаки по местам нахождения мятежников из движения хуситов до тех пор, пока их потенциал не исчерпает себя.

1 февраля хуситы ударили противокорабельными ракетами по коммерческому судну Великобритании в Красном море, которое направлялось в Израиль.