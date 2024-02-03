США пренебрегли нормами международного права, ударив по Сирии и Ираку – МИД РФ

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США, ударив по территории Сирии и Ирака, пренебрегли нормами международного права и целенаправленно пытаются расширить конфликт на крупнейшие страны региона, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Россия в связи с этим добивается срочного рассмотрения в Совбезе ООН ситуации на Ближнем Востоке.

"Решительно осуждаем новый вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств", – заявила дипломат.

Она также добавила, что участие ВВС Британии в атаках США на территории Ирака и Сирии не должно создавать иллюзию коалиции. Кроме того, Лондону еще предстоит ответить за свою "усердную поддержку" Вашингтона, заключила Захарова.

Власти Ирака назвали удары американских сил по приграничным районам страны нарушением суверенитета и актом агрессии. Официальный представитель правительства Басем аль-Авади обвинил международную коалицию в формировании угрозы безопасности страны.

Как отметил представитель правительства, присутствие коалиции в Ираке является причиной вовлечения государства в региональные конфликты. Вместе с тем аль-Авади заявил, что в результате американских ударов погибли 16 человек.

2 февраля армия США начала наносить удары по территории Сирии и Ирака в ответ на недавнее нападение на военную базу США в Иордании. Всего были поражены 85 целей на нескольких объектах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок.

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты могут вновь атаковать военные объекты группировок. Он добавил, что Вашингтон не стремится к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире, однако будет готов ответить на атаки по американским гражданам.

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