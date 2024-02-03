Заседание Совбеза ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии запланировано на 5 февраля

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Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН после американских ударов по Ираку и Сирии, ожидается, что оно состоится 5 февраля в 16:00 (00:00 по московскому времени 6 февраля). Об этом заявил первый зампостпред РФ при организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

"Председательствующие в этом месяце гайанцы планируют назначить его на 16:00 по Нью-Йорку (полночь по Москве) 5 февраля", – указано в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Америка, ударив по территории Ирака и Сирии, пренебрегла нормам международного права и пытается расширить конфликт на другие страны Ближнего Востока.

Кроме того, иракский премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани объявил в стране всеобщий траур по жертвам американских ударов. Траур во всех госведомствах и учреждениях продлится три дня.

2 февраля армия Соединенных Штатов нанесла удары по территории Ирака и Сирии в ответ на нападение на военную базу США в Иордании. В результате атаки были поражены 85 целей на нескольких объектах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок.

Власти Ирака назвали произошедшее нарушением суверенитета и актом агрессии. Официальный представитель правительства Басем аль-Авади заявил, что в результате атаки погибли 16 человек.