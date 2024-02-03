В Евросоюзе назвали критической ситуацию на Ближнем Востоке после ударов США

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После ударов США по Сирии и Ираку Евросоюз оценивает ситуацию на Ближнем Востоке как критическую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.

Как отметил Боррель, Евросоюз опасается выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля и призывает к деэскалации конфликта. По мнению Борреля, Ближний Восток – это котел, который может взорваться в любой момент.

"Мы призываем всех к деэскалации, мы переживаем критическую ситуацию", –сообщил он журналистам.

В свою очередь, глава МИД председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб призвала сделать все возможное, чтобы избежать распространения конфликта на весь регион.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что 2 февраля по его указу американские военные нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии. Он отметил, что, США могут вновь атаковать военные объекты проиранских группировок. При этом, по словам Байдена, Вашингтон не стремится к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире.