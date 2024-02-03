В армии Ирака заявили, что удары США подрывают усилия Багдада по стабилизации ситуации

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Новые удары американских войск по Ираку являются нарушением суверенитета страны и подрывом усилий иракских властей стабилизировать ситуацию в регионе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя главнокомандующего ВС Ирака Яхью Абдаллу.

По его словам, авиаудары США представляются угрозой, способной обернуться для Ирака и региона непредвиденными катастрофическими последствиями для безопасности и стабильности.

Как сообщает издание Al Hadath, в результате ударов США погибли 18 проиранских ополченцев на территории Сирии и еще 13 боевиков в Ираке.

2 февраля армия США начала наносить удары по территории Сирии и Ирака в ответ на недавнее нападение на военную базу США в Иордании. Всего были поражены 85 целей на нескольких объектах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок.

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты могут вновь атаковать военные объекты группировок. Он добавил, что Вашингтон не стремится к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире, однако будет готов ответить на атаки по американским гражданам.

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