Премьер Ирака объявил в стране траур по жертвам ударов США

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Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани объявил в стране всеобщий траур по жертвам ударов Соединенных Штатов. Об этом сообщила пресс-служба политика в соцсети Х (бывшая Twitter).

В сообщении указано, что траур сроком на три дня объявлен во всех госведомствах и учреждениях.

В пятницу, 2 февраля, американская армия нанесла удары по территории Сирии и Ирака, отвечая на недавнее нападение на военную базу США в Иордании. В результате атаки были поражены 85 целей на нескольких объектах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок.

Власти Ирака назвали атаку по приграничным районам страны нарушением суверенитета и актом агрессии. Официальный представитель правительства Басем аль-Авади указал, что в результате ударов Соединенных Штатов погибли 16 человек.

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