МИД Ирака вручил ноту протеста временному поверенному в делах США

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МИД Ирака вызвал временного поверенного в делах посольства США в Багдаде Дэвида Беркера и вручил ему ноту протеста из-за американских ударов по западу страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

В официальном меморандуме протеста указано, что Ирак осуждает агрессию США, которая направлена против иракских сил безопасности и гражданских объектов на территории страны в районах Акашат и Эль-Каим. Удары Соединенных Штатов привели к гибели и ранениям людей, а также к повреждению имущества, говорится в документе.

В министерстве добавили, что Ирак подтвердил отказ использовать свою территорию как арену для сведения счетов между воюющими государствами.

2 февраля американская армия нанесла удары по территории Ирака и Сирии, отвечая тем самым на нападение на военную базу США в Иордании. В результате атаки были поражены 85 целей на нескольких объектах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок.

Иракские власти назвали случившееся нарушением суверенитета и актом агрессии. Официальный представитель правительства Басем аль-Авади заявил о 16 погибших после атаки США.