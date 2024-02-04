США вновь нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов в Йемене

Фото: depositphotos/trekandshoot

Военные США нанесли еще один удар по территории Йемена, уничтожив крылатую ракету мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.

В ведомстве отметили, что ракета была готова к пуску и представляла непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в Красном море.

В субботу, 3 февраля, американские военные нанесли новые удары по территории Йемена. Уточнялось, что удары были нанесены в целях самообороны по шести противокорабельным крылатым ракетам хуситов.

Позже стало известно, что армии США и Великобритании при поддержке стран-союзников нанесли дополнительные удары по военным объектам хуситов на территории Йемена.

Всего силы коалиции нанесли удары по 13 объектам, связанным с глубоко зарытыми складами оружия, ракетными системами, пусковыми установками, системами ПВО и радарами.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что данные удары не являются эскалацией и были пропорциональным ответом на действия хуситов. По его словам, удары были спланированы так, чтобы ограничиться минимальным риском жертв среди мирных граждан.

Президент США планирует объявить о начале вторжения в Иран – СМИ