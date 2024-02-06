ВМС Британии сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

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По кораблю у берегов Йемена нанесли удар. Об этом заявил центр координации морских торговых операций Британии (UKMTO) при военно-морских силах (ВМС) королевства в соцсети X.

Инцидент произошел в 57 морских милях к западу от Ходейды (город в Йемене). По информации центра, атака была осуществлена с левой стороны от судна. Снаряд в результате попал над мостиком, повредив лишь немного остекление, уточнили в заявлении.

При этом, как сообщили в UKMTO, никто из членов экипажа не получил травм, а судно продолжило следовать прежним курсом.

В ночь на 5 февраля армии Соединенных Штатов и Великобритании нанесли удары по военным объектам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". Всего было произведено 15 ударов в районе йеменских провинций Ходейда и Саада.

Первые авиаудары в ходе американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. В Белом доме заявили, что страна продолжит атаковать места нахождения мятежников из движения хуситов до тех пор, пока их потенциал себя не исчерпает.



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