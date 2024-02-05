США и Великобритания нанесли очередную серию ударов по объектам в Йемене – СМИ

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Армии США и Великобритании нанесли очередную серию ударов по военным объектам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщает издание Al Masirah.

Уточняется, что всего было нанесено 15 ударов в районе йеменских провинций Ходейда и Саада.

В ночь на 4 февраля США и Британия при поддержке стран-союзников нанесли дополнительные удары по военным объектам хуситов на территории Йемена. Всего силы коалиции нанесли удары по 13 объектам, связанным с глубоко зарытыми складами оружия, ракетными системами, пусковыми установками, системами ПВО и радарами.

В Пентагоне назвали бомбардировку сигналом для хуситов о том, что они будут продолжать нести последствия, если не прекратят нападения на международные морские суда.

В свою очередь, глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что новые удары не являются эскалацией и были пропорциональным ответом на действия хуситов. По его словам, удары были спланированы так, чтобы ограничиться минимальным риском жертв среди мирных граждан.

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