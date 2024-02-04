В США сообщили о планах нанести дополнительные удары на Ближнем Востоке

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Вашингтон не планирует ограничиваться проведенными бомбардировками Сирии, Ирака и Йемена. США намерены нанести дополнительные удары, сообщает телеканал NBC со ссылкой на помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Мы намерены нанести дополнительные удары и предпринять дополнительные действия, чтобы ясно дать понять, что США отвечают на атаки против своих сил и на убийство своих людей", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что армии США и Великобритании при поддержке стран-союзников нанесли дополнительные удары по военным объектам хуситов на территории Йемена.

Всего силы коалиции нанесли удары по 13 объектам, связанным с глубоко зарытыми складами оружия, ракетными системами, пусковыми установками, системами ПВО и радарами.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. В Белом доме предупредили, что США продолжат осуществлять атаки по местам нахождения мятежников из движения хуситов до тех пор, пока их потенциал не исчерпает себя.

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